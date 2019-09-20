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Çubuk, coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı

2 saat önce

Çubuk Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak aralarında Çubuk turşusu ve Çubuk agat taşının da yer aldığı ürünlerini tanıttı.

Çubuk, coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı, System.String[]

Çubuk Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak aralarında Çubuk turşusu ve Çubuk agat taşının da yer aldığı ürünlerini tanıttı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı etkinlikte ziyaretçilere turşu ikram edildi, agat taşından yapılan ürünler hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere bir çok bakan, milletvekili ve protokol üyesinin ziyarette ettiği Çubuk Belediyesi standı ziyaretçilerden den yoğun ilgi aldı.

Stantlarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada coğrafi işaretli ürünleri uluslararası alana taşımak istediklerini söyledi.

İlçelerinin diğer değerlerine de coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalar yapacaklarını anlatan Başkan Demirbaş, belediye olarak yerel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Çubuk Belediyesi tanıtım standında Başkan Demirbaş'a Kaymakam Adem Keleş ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da eşlik etti.

Ankara Ticaret Odası, Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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