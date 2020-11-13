Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneğinde onursal başkanlığa Rabia Demirbaş getirildi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın eşi Rabia Demirbaş, Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneğinin onursal başkanı oldu.

Dernek Başkanı Hatice Erkan, düzenlenen törende, derneğin ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için ev hanımlarınca kurulduğunu hatırlattı.

Rabia Demirbaş'ın çalışmalarında kendilerine destek olacağını aktaran Erkan, şöyle dedi:

"Bu bayrağın geçler tarafından alınmasının vakti geldiğine inanıyoruz. Bu ilçede bir çocuğumuz dahi parasızlıktan okuyamazsa bu sorumluluk bizlerindir. Rabia Hanım da bu bilinçte olan ve hayatını bu şekilde yaşan bir kardeşimiz. Bu nedenle kendisine onursal başkanlık ve dernek faaliyetlerini yürütme konusunda teklifte bulunduk. Sağ olsunlar o kadar iş yoğunluğunda seve seve kabul edeceğini söyledi. Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olması nedeniyle de derneğimize katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Rabia Demirbaş ise Dernek Başkanı Erkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek daha çok genci üniversitede okutmak için çalışacaklarını söyledi.

Üyelik formunu dolduran Demirbaş'a "onursal başkanlık" plaketi verildi.