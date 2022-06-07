Çubuk Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Çubuk Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

07.06.2022 20:33
Çubuk Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl sonu sergisiyle hünerlerini sergiledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl sonu sergisiyle hünerlerini sergiledi.

El işi ve dikiş nakış kurslarının yıl sonu sergisi, Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yaklaşık 1200 eserden oluşan serginin açılışında yaptığı konuşmada, ürünlerin birçoğunun özgün olduğunu söyledi.

Kurslara destek olanlara teşekkür eden Keleş, "Beşikten mezara kadar ilim diyen, öğrenme diyen bir kültürün mensuplarıyız. Sadece eğitim okulda sınırlı kalmamalı ve hayat boyu devam etmeli. Biz her anlamda eğitimin halka yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada halk eğitimin faaliyetleri çok önemli. Halk eğitimi olarak ilçemizde nüfusun yüzde 15'ine ulaşmış durumdayız. Bu oranı inşallah daha da yukarı seviyeye taşıyacağız." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise kurslarda eğitim alan kursiyerleri zaman zaman ziyaret ettiklerini anlattı.

Eğitimin yaşının da zamanının da olmadığını dile getiren Demirbaş, "Burada olduğu gibi çocuklarımız da eğitim alıyor, büyüklerimiz de eğitim alıyorlar. Hepsi de birbirinden değerli ürünler, eserler ortaya çıkarmışlar. Emeklerine sağlık." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu, 100'ün üzerinde kursta üretilen eserleri burada sergilediklerini bildirdi.

Mesçioğlu, "Açtığımız kurslarda bu yıl ilk defa kursiyerlerimizin yurt içi ve yurt dışına satışları oldu. Kendi harçlıklarını çıkaran kursiyerlerimizin olması bizim için ayrı bir sevinç kaynağı." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide özellikle Çubuk Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin bambu çantaları ile amigurumi bebek gibi ürünler ilgi gördü.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından "7 Bölge 7 Renk" isimli halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından açılış sona erdi.

Açılışına İlçe Milli Eğitim Müdür Alican Kılıç ve vatandaşların katıldığı sergi bir hafta süreyle açık kalacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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