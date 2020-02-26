Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı

12 dakika önce

Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesinden dolayı canlı hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını belirtti.

Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı, System.String[]

Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesinden dolayı canlı hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını belirtti.

Albayrak, yaptığı açıklamada, ilçelerine ülke genelinden çok sayıda hayvan giriş ve çıkışının olduğunu ifade etti.

Diğer mahallelere ve illere hastalığın yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar hayvan pazarını kapattıklarını dile getiren Albayrak, "Şap hastalığı şimdilik İkipınar Mahallesi'nde görüldü. Diğer mahallelerimizde de taramalarımız devam ediyor. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak." dedi.

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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