Çubuk İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcı sayısı 16'ya ulaştı

Ankara'daki Çubuk İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım için arsa tahsis edilen firma sayısı 16'ya çıktı.

Çubuk Kaymakamı ve Çubuk İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Keleş, AA muhabirine, bölgede 4 firmanın işletmesini kurarak faaliyete başladığını, 12 firmaya da yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

Bölgenin yatırımcılar için son derece avantajlı olduğunu aktaran Keleş, şöyle dedi:

"Yatırım maliyetinin yanında, arsa maliyetleri de çok düşük. Arsa bedelinin yaklaşık yüzde 80'ine yakınını devlet hibesi olarak veriliyor. OSB olarak yüzde 20'lik maliyetini yatırımcıdan istiyoruz. Bu da ciddi anlamda yatırımcının maliyetini düşüren bir faktör oluyor. Bunun yanında inşaat ruhsatı giderleri ve Çevresel Etki Değerlendirme raporu almıyorlar."

40 bin büyükbaş hayvan yetiştirilecek

Bölgenin altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Keleş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kırsal kalkınma desteklerinden faydalanması noktasında avantajımız bulunuyor. Bunun yanında altyapı yatırımlarının tamamlamış olması da ciddi anlamda avantaj sunuyor. Bütün parsellere içme suyu, elektrik ve kanalizasyonlar götürülürken, bütün sokak aydınlatmamız tamamlanmıştır. Yollarımız ve kaldırımlarımız parke olarak yapıldı. Yatırımcılarımız gelip gördükleri zaman yatırıma hazır bir organize sanayi bulacaklar. Yatırımcılarımızı ben buraya davet ediyorum. Son bir yıl içerisinde pandemi sebebiyle yatırımlar yavaşlamış durumda. Ancak önümüzdeki 1-2 yıl içinde burada, parsel bulunamayacak. Yani önümüzdeki günlerde ciddi anlamda parsellerin dolmasını bekliyoruz. Tüm parsellerde işletmeler faaliyete geçtiğinde 40 bine yakın büyükbaş besi hayvanı olacak."

Çubuk Organize Sanayi Bölgesi'nin Çankırı ve Çorum'a da yakın olması nedeniyle büyük bir pazara sahip olduğunu aktaran Keleş, "Pandemi sürecinde tüm dünyada yaşandığı gibi organik gıda ve gıda sektörü büyük bir önem taşıdı. Burasının Ankara gibi büyük bir yerin yanı başında olması değişik illerden yatırımcıya da cazip hale getirmektedir." diye konuştu.

Girişimcilerden Dursun Ünal ise sunulan avantajlardan faydalandığını, diğer girişimcilere de tavsiye ettiğini bildirdi.