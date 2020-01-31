Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Ünlü'den, Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Serhat İbrahim Ünlü, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Ünlü'yü makamında ağırlayan Demirbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Demirbaş, Çubuk'un her geçen gün büyüdüğünü, tercih edilen bir ilçe haline geldiğini belirtti.

Ünlü ise emniyet teşkilatı olarak her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan, Çubuk Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları, okul ve camilerde gribal enfeksiyonlara karşı ilaçlama çalışması yapıldı.