Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan Açıklaması - Son Dakika

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, "İnsanların kılık ve kıyafetlerine karışılmamalı ve saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Avan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de talihsiz bir olay yaşandığını ifade ederek, Çubuklu şehit yakınları olarak rahmetli şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e yapılan hareketi şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkiye genelinde nüfusuna göre en çok şehit veren ilçe olarak şehit babasına gazi meclisin çatısı altında yapılan hareketin kendilerini çok üzdüğünü aktaran Avan, şunları kaydetti:

"Şehit babamızdan özür dilenmelidir. Hatta kendisini ziyaret edip, elini öpmelidir. Bu erdemli bir hareket olacaktır. İnsanların kılık ve kıyafetlerine karışılmamalı ve saygı duyulmalıdır. Hür, özgür ve adaletli bir ülke istemek kağıt üzerinde kalmaktan ileriye gitmeyecektir. Bu vesile ile cennet vatanımız için seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimizle birlikte şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ziyaretçi sırasında oturan bir kişiye Twitter üzerinden tepki göstermiş, bu kişinin Şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkkan, bunun üzerine Twitter'daki paylaşımını kaldırmıştı.