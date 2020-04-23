Çubuk ilçesinde 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi - Son Dakika

Çubuk ilçede 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz yaş günü yapılarak hem yeni yaşları hem de çocuk bayramları kutlandı.

İlçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günleri bugün olan çocuklara sürpriz yapıldı. Çubuk Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte 23 Nisan doğumlu 10 öğrenci belirlendi.

Öğrencilere Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç tarafından doğum günü pastası hazırlanarak evlerine götürüldü.

Tek tek evlerinin kapısını çalan Başkan Demirbaş, sosyal mesafe kurallarına uyarak çocukların doğum gününü kutladı.

Pasta ve hediye ile evlere gelen Demirbaş'ı kapıda gören doğum günü çocukları ve aileleri büyük bir mutluluk yaşadı.

Türk bayrağı motifli pastaların mumlarını üfleyen öğrencilerden Eylül Kaynamazoğlu, sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elinde pastayla belediye başkanını karşısında gören ve büyük bir şaşkınlık yaşayan minik öğrencilerden Nilay Koç da Demirbaş'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç'a teşekkür etti.

- Şehit çocukları da unutulmadı

Başkan Demirbaş, şehit Ahmet Çam'ın evini ziyaret ederek, şehidin çocukları Semanur, Beyza ve Ali Eğmen'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Başkan Demirbaş, şehidin eşi Emine ve annesi Hanım Çam ile bir süre sohbet etti.