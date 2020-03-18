Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri - Son Dakika

Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanları ve özel araçlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanları ve özel araçlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri koronavirüsüne karşı cami, hastane, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışmasına devam etti.

Yol, parklar, çöp kamyonları dezenfekte ilaçlarıyla yıkanarak ve ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşların özel araçları da kurulan mobil ilaçlama ünitesiyle gün boyunca dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsüne karşı yoğun şekilde tedbir aldıklarını, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında yeni yöntemlerde denediklerini ifade eden Demirbaş, "Bugün kurduğumuz istasyonda vatandaşlarımızın özel araçlarına yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyor. Çok yoğun bir ilgi var. İlk günden itibaren belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde tüm tedbirlerini aldı." dedi.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın         
17:52
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 23:00:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]