Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri - Son Dakika
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Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanları ve özel araçlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanları ve özel araçlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri koronavirüsüne karşı cami, hastane, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışmasına devam etti.

Yol, parklar, çöp kamyonları dezenfekte ilaçlarıyla yıkanarak ve ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşların özel araçları da kurulan mobil ilaçlama ünitesiyle gün boyunca dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsüne karşı yoğun şekilde tedbir aldıklarını, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında yeni yöntemlerde denediklerini ifade eden Demirbaş, "Bugün kurduğumuz istasyonda vatandaşlarımızın özel araçlarına yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyor. Çok yoğun bir ilgi var. İlk günden itibaren belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde tüm tedbirlerini aldı." dedi.

Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:38 Kaynak: AA

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