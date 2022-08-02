Çubuk'ta kırmızı mercimek hasadı başladı - Son Dakika
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Çubuk'ta kırmızı mercimek hasadı başladı

02.08.2022 11:09
Çubuk'ta kırmızı mercimek hasadı başladı

Çubuk ilçesinde mercimek hasadına başlandı.

Çubuk ilçesinde mercimek hasadına başlandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Taşpınar Mahallesinde kırmızı mercimek hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda, biçerdövere binen Keleş ve Demirbaş mercimek hasadı yaptı.

Kaymakam Keleş, ilçede ürün çeşitliliğini artırma çalışmaları yürüttüklerini belirterek, daha önce 300 dönüm olan kırmızı mercimek ekimini Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttükleri çalışma ve desteklerle 5 kat artırdıklarını bildirdi.

Yılın ilk hasadını destekledikleri çiftçilerle yaptıklarını anlatan Keleş, ilçedeki çiftçilerinin yüzünün gülmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Bu yıl çiftçilere 23 tona yakın kırmızı mercimek tohumu desteği verdiklerini ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Çiftçiler, verdiğimiz tohumlar neticesinde 150 dönüm civarında mercimek ektiler. İnşallah önümüzdeki sene bunu 400 dönüme çıkartacaklar. Bu yıl verilen destek neticesinde ilçemizde 1530 dönüm mercimek ekimi yapıldı. Dönümde ortalama 150 kilogram rekolte elde edildiği bize verilen rakam. Çiftçimizi destekledikçe daha iyi motive oluyorlar ve daha fazla üretim yapmaya çalışıyorlar."

Demirbaş da ilçede her konuda üretimi desteklediklerini aktararak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Kaymakamlığımızın ve belediyemizin destekleriyle kırmızı mercimek üretimi ilçemizde son yıllarda artmaya başladı. Çiftçimizin üretim ve ekonomik anlamda güçlenmesini önemsiyoruz." dedi.

Bol ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Demirbaş, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çiftçi Burhan Şan ise daha önce 5-10 dönüm olan kırmızı mercimek ekimini bu yıl verilen desteklerle 150 dönüme çıkardığını bildirerek, "İnşallah önümüzdeki yıl 400 dönüm ekeceğim. Devletimizin açıkladığı taban fiyat ve bunun üzerine teşvikler de var. Bu yıl mercimek ve nohut fiyat ve rekolte olarak yüzümüzü güldürdü." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Adem Keleş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta kırmızı mercimek hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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