Çubuk ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu toplandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sivil toplum örgütleri ile meslek ve teknik eğitim okul yöneticilerin katılımıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu" toplantısı yapıldı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yönetiminde Hayri Aslan Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sektör temsilcileri, ilgili meslek kuruluşları, meslek ve teknik öğretim kurumları arasında yapılabilecek iş birlikleri ve bu iş birliğinin devamı için gerekli çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, 2021-2022 eğitim öğretim yılında mesleki okullardaki tercih edilmeyen mevcut alan ve dalların kapatılarak yerine güncel alanların açılması teklifleri görüşüldü.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokol gereği mesleki okullarda okuyan öğrencilere beceri eğitimi için yapılan desteklerin önemine değinildi ve bu desteklerin devam ettirilmesi hususları ele alındı.

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, mesleki eğitim veren okullar, eğitim programları ve öğrenci sayılarıyla ilgili sunum yaptı. Kılıç, konuşmasında nitelikli eleman yetiştirmenin ülke sanayisine olan katkısını anlattı.

Nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan İlçe Kaymakamı Adem Keleş, toplantıya katılan tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı iş birliğinin her iki tarafa da fayda sağlayacağını aktaran Keleş, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün meslek liselerinde verilecek eğitimlerden geçtiğini söyledi.

Toplantıya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir, Madeni ve Ağaç İşletmesi Odası Başkanı Satılmış Koçak, sektör temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.