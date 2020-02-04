Çubuk ilçesinin nüfusu arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk ilçesinin nüfusu arttı - Son Dakika

Çubuk ilçesinin nüfusu arttı

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2019'da ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 718 kişi artarak, 90 bin 764'e ulaştığını bildirdi.

Çubuk ilçesinin nüfusu arttı, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2019'da ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 718 kişi artarak, 90 bin 764'e ulaştığını bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2019 yılında ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 764 kişi artarak, 90 bin 764'e yükseldiğini kaydetti.

İlçenin doğal güzelliklerini ve kültürel yapısını koruyarak, gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için uğraş verdiklerini belirten Demirbaş, şu bilgileri paylaştı:

"Son TÜİK verilerine göre ilçemizde 45 bin 467 erkek ve 45 bin 297 kadın olmak üzere 90 bin 764 kişi yaşıyor. Bunlardan 6 bin 451'i 0-4, 15 bin 209'u 10-19, 13 bin 595'i 20-29, 12 bin 996'ısı 30-39, 13 bin 3'ü 40-49, 10 bin 467'si 50-59, 10 bin 758'i 60-65, 5 bin 237'si 65-74, 2 bin 353'ü 75-84 ve 695'i 88 yaşlarında. İlçemizde 2008 yılından bu tarafa ilçe nüfusu düzenli bir şekilde artıyor. Nüfusun artması elbette yerel yönetimlere bazı sorumluluklar yüklüyor. Biz bu sorumlulukları bilerek göreve geldik ve bu sorumluluklara göre de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu
TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk ilçesinin nüfusu arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]