Çubuk ile Şabanözü "kardeş şehir" oldu - Son Dakika
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Çubuk ile Şabanözü "kardeş şehir" oldu

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, kardeş şehir protokolü imzaladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, kardeş şehir protokolü imzaladı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ezelden var olan kardeşliğin yapılan protokolle resmiyet kazandırıldığını söyledi.

Demirbaş, ilçelerinde Şabanözü'nden göç etmiş çok sayıda vatandaş yaşadığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Zaten kardeş olan iki şehrin kardeşliği, inşallah hayırlara vesile olur. Çubuk ile Şabanözü'nün benzeşen çok tarafları var. Birçok vatandaşımız Şabanözü'nde çalışıyor. İkisi de tarım ve hayvancılık kenti. Bu noktada geçmişten günümüze ticari bağları olan iki şehiriz. Canı gönülden var olan kardeşliğimizin bu gün burada resmi bir protokolle imzalamış olacağız. Bundan sonra hem kültürel hem sanatsal hem de ticari ilişkilerimiz daha da artacak. Bu kardeşliğin pekişmesinde ve protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ise, tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kardeşliğin paylaşmak olduğunu dile getiren Özcan, "Zaten kardeş olan Çubuk ve Şabanözü şehirleri, kardeş belediyeler olarak imza atmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Biz Çubuk ilçemizde her alanda işbirliği, gönül birliği yapmak istiyoruz. Bundan sonra yapılacak projelerde birlikte hareket etmek istiyoruz. Baki başkan benim ağabeyim. Çubuk da ilçemizden her konuda çok büyük ve ilçemizin ağabeyi." ifadelerini kullandı.

Törene Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Şabanözü Kaymakamı Ferhat Altay, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi.

Çubuk ile Şabanözü kardeş şehir oldu

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:41 Kaynak: AA
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