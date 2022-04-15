Çubuk-İMDER üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Çubuk-İMDER üyeleri iftarda buluştu

15.04.2022 12:48
Çubuk-İMDER üyeleri iftarda buluştu

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) üyeleri düzenledikleri iftar programında bir araya geldi.

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) üyeleri düzenledikleri iftar programında bir araya geldi.

Özel bir kafede düzenlenen organizasyona Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve ilçede faaliyetini sürdüren müteahhitler, inşaat mühendisleri ve protokol üyeleri katıldı.

Çubuk-İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve yönetim kurulu üyeleri, konukları tesisin girişinde karşılayıp masalarına kadar eşlik etti.

İftar programında konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, birliktelik nedeniyle Çubuk-İMDER üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, inşaat sektörünün bir çok kalemi harekete geçiren lokomotif bir sektör olduğunu söyledi.

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Adem Keleş, İnşaat, İftar, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk-İMDER üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika


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