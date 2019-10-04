Son Dakika Haberleri: Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı
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Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı.

Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı.


Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için 7/24 çalışan Ankara İtfaiyesi, merkez dahil ilçelerle birlikte 46 istasyonla Başkentlilerin yardımına koşuyor.


Çubuk'ta yeni ve modern itfaiye binasının hizmete girmesiyle ekipler, hem ilçede hem de bölgede meydana gelen yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edebilecek.


Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Çubuk İtfaiye Hizmet binası, 4 bin 500 metrekarelik alanda, Çubuk ilçesinin dokusuna uygun olarak inşa edildi.


İtfaiye çalışanlarının sürekli eğitim yapabileceği, giriş ve çıkışları kolaylaştıran modern tasarımının dışında 4 itfaiye araç garajının yer aldığı binanın bodrum katında spor salonu, bahçesinde de voleybol sahası bulunuyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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