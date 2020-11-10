Çubuk Karagöl sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Çubuk Karagöl sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor

10.11.2020 11:15
Çubuk Karagöl sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta; çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları arasında yer alan Karagöl, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Doğal güzellikleriyle son yıllarda doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların sararmasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

İlçenin kuzeyinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunan tabiat parkı, temiz havası ve doğasıyla şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerce tercih ediliyor.

"Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştik"

Ziyaretçilerden Onur Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl'ü çok beğendiğini ve ailesiyle geldiğini belirterek "Yılda birkaç defa geliyoruz. Ankara'nın en güzel yerlerinden biridir. Muhteşem, aslında fotoğraf çekmek için en güzel yer. İlkbaharın yeşiliyle sonbaharın kırmızısı birleşiyor. Karagöl'ün güzelliğine ekstra bir güzellik katıyor." dedi.

Hasan Aktan ise Karagöl'ün beklediğinin üstünde, muhteşem bir doğaya sahip olduğunu ifade ederek herkese burayı gelip görmelerini tavsiye etti.

Hülya Aktan da çocuklarının da kendisi gibi Karagöl'ü çok beğendiğini dile getirerek "İlk defa geldik, çok beğendik. Biraz geç geldik ama geldiğimize değdi." ifadelerini kullandı.

Barış Coşkun, istedikleri halde 11 yıldır bir türlü gelemedikleri Karagöl'ü sonunda ziyaret ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştik. Çok keyif aldık. Sonbaharın renklerinin, güneş yer değiştirdikçe göle yansıması çok farklı bir güzellik veriyor. Ankara'ya çok yakın, bilinmeyen bir yer."

Tunahan Demirbaş da Karagöl'ün doğal güzelliğini çok beğendiğini ifade ederek "Bozkırı hissettikten sonra doğanın ortasına gelmek çok güzel. Bakım ve temizliği de çok güzel. Gelen insan kitlesi de çok saygılı. Gayet güzel, çok memnun olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sonbahar, Karagöl, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Karagöl sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika


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