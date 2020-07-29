Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında vatandaşların bayramını kutladı.

Adem Keleş, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de elden bırakılmamasını istedi. Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en samimi şekilde hissetmemize vesile olan bu anlamlı günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni eder, ilçemizde görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tüm çalışanlarının, basın mensuplarının ve saygıdeğer Çubuklu hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, nice bayramlara sağlık içerisinde erişme temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım."