Kaymakam Keleş'ten Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ziyaret

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Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, ilçede faaliyet yürüten Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatif başkanı Saliha Demir'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Keleş, kooperatif sayesinde ev hanımlarının üretime ve ekonomiye katkı sağlamaya başladığını, Kaymakamlık olarak onlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kooperatifin geleneksel yöntemlerle bulgur ve un üretimine başladığını, bundan duydukları mutluluğu ifade eden Keleş, "Bu atölyede kadınlarımız eski usullerle bulgur, yarma ve tam buğday unu üretiyor. Ürünler temiz ve doğal bir ortamda üretiliyor. Kadınlarımızın bir araya gelerek kurduğu kooperatifi hem Kaymakamlık hem de belediye olarak yakından takip ederek, destekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı ürünlerle vatandaşlarımıza hizmet edecekler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kooperatif başkanı Demir de 16 ev hanımına iş imkanı sağladıklarını ifade ederek, bu sayede kadınların aile bütçesine ve ekonomiye katkıda bulunabildiğini belirtti.

Satışları sosyal medya üzerinden yaptıklarını ve çok sayıda sipariş aldıklarını anlatan Demir, "Üyelerimiz arasında kadınlar olduğu kadar ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gençler de var. Şu anda güzel talep geliyor. İnsanlar doğal ürünleri tercih ediyor. Talebi yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyarette Kaymakam Keleş de üretim yapan kadınlara bir süre destek verdi.