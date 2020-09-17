Çubuk Kaymakamı Keleş, EBA destek noktalarını inceledi - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Keleş, EBA destek noktalarını inceledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan EBA destek noktalarını ziyaret eden Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan EBA destek noktalarını ziyaret eden Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için kurulan 43 EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar hakkında okul müdürleri ve görevli öğretmenlerden tek tek bilgi alan Keleş, öğrencilerin de istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Keleş, bir hafta sonra ameliyat olacağı için EBA Destek Noktası'na gelemeyeceğini ve derslerinden geri kalma korkusu yaşadığını söyleyen öğrencilerden Murat Keyvan'a bilgisayar sözü verdi.

Öğrencilerin kurulan EBA destek noktaları ile uzaktan eğitime erişimde problem yaşamayacaklarını belirten Keleş, tespit ettikleri ve acil ihtiyacı bulunan 80 öğrenciye de televizyon ve çalışma masası alacaklarını söyledi.

İlçelerinde eğitimin aksamaması için tüm kurumlarla seferber olduklarını anlatan Keleş, "Arkadaşlarımla beraber tüm sahayı geziyoruz. Tüm hazırlıkları yerinde gözlemliyoruz. Bugün de gördüğümüz gibi ilçemizdeki bütün okullar EBA Destek Noktası olarak hizmet vermeye başladı." dedi.

Kriz ortamlarının avantaja çevrilmesi gerektiğini anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitimin avantajları çok daha fazlaydı ve biz bugüne kadar buna alışmış durumdaydık. Fakat bugünkü gibi kriz durumlarını da avantaja çevirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin çok daha fazla boş zamanları olacak ve bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Uzaktan eğitimde gördükleri dersleri internet ortamında da araştırarak daha fazla şeyler öğrenebilirler. Böyle bir fırsatları olacak. Daha fazla zamanları olacağı için daha çok kitap okuyabilirler. Biz de televizyon ve interneti olmayan bunları sağlayacak imkanı olmayan öğrencilerimize imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız."

Demirbaş ise bugüne kadar olduğu kadar bundan sonra da her zaman eğitime destek olacaklarını vurgulayarak, "Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için seferber edeceğiz. Eğitimlerin aksamaması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

EBA destek noktalarından sonra Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini inceleyen Kaymakam Keleş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çubuk Kaymakamı Keleş, EBA destek noktalarını inceledi

Eğitim Bilişim Ağı, Adem Keleş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Kaymakamı Keleş, EBA destek noktalarını inceledi - Son Dakika

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