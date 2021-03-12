Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladı - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Keleş, mesajında İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında her bakımda sıkıntı içerisine düşmüş milletin ortak duygusu, inancı ve imkansızlıklara karşı dayanma gücünün sembolü olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy gibi bir şaire sahip oldukları için gurur duyduklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Uğruna her türlü fedakarlığı gösterdiğimiz bu vatan topraklarında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan İstiklal Marşı'mız tam 100 yıldır ülkemizin her köşesinde yediden yetmişe tüm milletimiz tarafından gururla, coşkuyla söylenmektedir. Bu duygularla, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünü saygıyla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bu vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum."

Demirbaş'ın mesajı

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin kuruluşu esnasında "yol haritası" işlevi gördüğünü vurguladı.

İstiklal Marşı'nın yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dolu Mehmet Akif Ersoy'un, Türk Milleti'nin işgal güçlerine karşı eşsiz mücadelesini kelimelerle dizelere döktüğü şanlı destan olduğunu dile getiren Demirbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her kıtasında ecdadımızın cesareti ve kahramanlığıyla ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşı'mız, bundan bir asır önce milletimizin duygularına, düşüncelerine ve yaşadıklarına en iyi şekilde tercüman olmuştur. Bugün hepimize düşen görev de; geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerlerinin şuuruna vararak, atalarımızın emaneti olan vatanımıza, değerlerimize sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır. İstiklal Marşı 100 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla da geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Bu duygularla İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünü saygıyla kutluyor, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!' diye dua eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum."