Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, eldiven fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede üretime başlayan eldiven fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Keleş ve Demirbaş, Güldarpı Mahallesi'nde nitril ve vinil eldiven üretilen fabrikada incelemelerde bulundu ve şirketin yönetim kurulu başkanı Metin Sarıkaya'dan bilgi aldı.

Kaymakam Keleş, yaptığı açıklamada, fabrikanın Türkiye'de ve Avrupa'da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Salgın döneminde çok fazla ihtiyaç hissedilen ürünün Türkiye'de üretilmesinin önemine işaret eden Keleş, "Birçok sektörde kullanılan eldivenler bu fabrikada üretiliyor. Bu fabrikanın kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise fabrikanın üretime geçmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.