Üye Girişi
Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı

04.02.2022 16:44
Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bir marketin açılışını gerçekleştirdi.

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bir marketin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Mahallesi'nde Mehmet Öztürk'a ait iş yerinin açılış törenine katılan Keleş ile Demirtaş buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

İş yerinin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Keleş, yaptığı konuşmada marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Demirbaş da iş yeri sahibi Öztürk'ün ilçede önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Her yeni açılan işletmeyle ilçemizin ekonomisi canlanıyor, dolayısıyla istihdama katkı sağlanıyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin de Çubuk'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Açılışa katılan AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

Protokol üyeleri açılışın ardından marketi gezdi.

YORUMLAR
500

Adem Keleş, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 16:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk Kaymakamı Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş, market açılışına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement