Çubuk Kaymakamı Keleş'ten koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar arttığını belirterek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kurallara uymayanlara kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlemlerin uygulanacağı uyarısında bulunan Keleş, duyarlı vatandaşlardan kurallara uymayanları ihbar etmelerini de istedi.

Keleş, şunları kaydetti:

"Maalesef ilçemizde koronavirüs vakaları beklenenin aksine artış göstermektedir. Pandemiyle mücadele sürecinde büyük bir gayret ve fedakarlık göstererek ulaşılan başarılı sonuçların heba olmasına yol açacak tedbirsizlikleri ve kural ihlallerini üzüntü ve endişe ile müşahade etmekteyiz. Maalesef ilçemizde çarşı, pazar, park ve bahçeler gibi vatandaşların yoğunlaştığı alanlarda kurallara uyulmadığı endişesini sorumlu olan tüm hemşehrilerimiz hissediyor. Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemlerde olduğu gibi kurallara uymayanlara gerekli cezalar uygulanacaktır."