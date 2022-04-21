Çubuk Kaymakamı Keleş traktöre bindi, nohut ekimi yaptı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, traktöre binerek nohut ekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısı üzerine Çubuk Belediyesinin destekleriyle üreticilere destek sağlanırken, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalleri ziyaret ederek çiftçilerin ekimlerini yerinde takip ediyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde genç çiftçi Mustafa Talha Develi'yi tarlada ziyaret eden Keleş, traktörün direksiyonuna geçerek nohut ekimi yaptı.

Bakanlığın ve belediyenin destekleriyle bu yıl ilçede üretimin artmasını beklediklerini dile getiren Keleş, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

İlçede tarımı çok önemsediklerini kaydeden Keleş, "Buğday, arpa gibi hububatının yanında mercimek, nohut gibi ürünlerin ekimini destekliyoruz." dedi.

Tarımın son derece önem kazandığı bu dönemde çiftçilere tam destek verdiklerini anlatan Demirbaş da "Geçen haftalarda nohut dağıtımı yapmıştık. Bugün de nohut ekimini yapıyoruz. Genç çiftçimizi tebrik ediyor ve nohut dikimlerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Mustafa Talha Develi ise "Dede mesleğimizi yürütmek için çalışıyoruz. Verilen destekler sayesinde bu yıl 160 dönüm nohut ekimi yapacağım. Yaklaşık 200 dönüm de buğday ekeceğim. Destekler olmasaydı bu kadar ekim yapmayacaktık." ifadesini kullandı.