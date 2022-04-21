Çubuk Kaymakamı Keleş traktöre bindi, nohut ekimi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk Kaymakamı Keleş traktöre bindi, nohut ekimi yaptı

21.04.2022 18:58
Çubuk Kaymakamı Keleş traktöre bindi, nohut ekimi yaptı

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, traktöre binerek nohut ekti.

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, traktöre binerek nohut ekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısı üzerine Çubuk Belediyesinin destekleriyle üreticilere destek sağlanırken, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalleri ziyaret ederek çiftçilerin ekimlerini yerinde takip ediyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde genç çiftçi Mustafa Talha Develi'yi tarlada ziyaret eden Keleş, traktörün direksiyonuna geçerek nohut ekimi yaptı.

Bakanlığın ve belediyenin destekleriyle bu yıl ilçede üretimin artmasını beklediklerini dile getiren Keleş, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

İlçede tarımı çok önemsediklerini kaydeden Keleş, "Buğday, arpa gibi hububatının yanında mercimek, nohut gibi ürünlerin ekimini destekliyoruz." dedi.

Tarımın son derece önem kazandığı bu dönemde çiftçilere tam destek verdiklerini anlatan Demirbaş da "Geçen haftalarda nohut dağıtımı yapmıştık. Bugün de nohut ekimini yapıyoruz. Genç çiftçimizi tebrik ediyor ve nohut dikimlerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Mustafa Talha Develi ise "Dede mesleğimizi yürütmek için çalışıyoruz. Verilen destekler sayesinde bu yıl 160 dönüm nohut ekimi yapacağım. Yaklaşık 200 dönüm de buğday ekeceğim. Destekler olmasaydı bu kadar ekim yapmayacaktık." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı İki yeni federasyon kuruldu İki yeni federasyon kuruldu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Adem Keleş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Kaymakamı Keleş traktöre bindi, nohut ekimi yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:06:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk Kaymakamı Keleş traktöre bindi, nohut ekimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement