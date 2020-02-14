Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş muhtarlarla toplantı yaptı.

Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş muhtarlarla toplantı yaptı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baki Üstüner, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Hasan Mutlu, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ve ilçede bulunan 84 mahallenin muhtarı katıldı.

Kaymakam Keleş, muhtarların ilçede emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin yürütülmesinde önemine değindi.

Muhtarların devletin en ücra köşesine hizmet götüren kamu görevlileri olduğunu dile getiren Keleş, vatandaşların sıkıntılarının muhtarlar tarafından tespit edilerek ilgili kurumlara, mahallerindeki fakir ve yardıma muhtaç kişileri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirmelerini istedi.

Keleş, "Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız." dedi.

Demirbaş da tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerine de acil şifa diledi.

Yerel yönetim olarak halka en yakın hizmetleri ilk aşamada sunacak kişilerin muhtarlar olduğunu belirten Demirbaş, hem belediye hem de ilgili kurumlar tarafından ilçede gerçekleştirecekleri önemli projeler olduğunu dile getirdi.

Demirbaş, "Bunlardan bazıları millet bahçesi, yüzme havuzu ve spor kompleksi projemiz. İlçe merkezinde cephe iyileştirmesi ve köprü genişletmesi ile sokak yenileme projelerimiz de bulunuyor. İnşallah havaların ısınmasıyla bu projelerimize başlayacağız. Yapacaklarımızı imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza hizmeti sizlerle yapıyoruz ve sizler her zaman bizim için önemlisiniz." diye konuştu.

Sık sık muhtarlarla istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptıklarına işaret eden Demirbaş, toplantıların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Keleş ve Demirbaş, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür etti, iletilen sorunlar için gerekenin yapılmasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

Abdullah Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi
MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler Dağlardan topladığı otları pazarda satarak geçimini sağlıyor İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 19:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]