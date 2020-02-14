Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş muhtarlarla toplantı yaptı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baki Üstüner, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Hasan Mutlu, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ve ilçede bulunan 84 mahallenin muhtarı katıldı.

Kaymakam Keleş, muhtarların ilçede emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin yürütülmesinde önemine değindi.

Muhtarların devletin en ücra köşesine hizmet götüren kamu görevlileri olduğunu dile getiren Keleş, vatandaşların sıkıntılarının muhtarlar tarafından tespit edilerek ilgili kurumlara, mahallerindeki fakir ve yardıma muhtaç kişileri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirmelerini istedi.

Keleş, "Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız." dedi.

Demirbaş da tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerine de acil şifa diledi.

Yerel yönetim olarak halka en yakın hizmetleri ilk aşamada sunacak kişilerin muhtarlar olduğunu belirten Demirbaş, hem belediye hem de ilgili kurumlar tarafından ilçede gerçekleştirecekleri önemli projeler olduğunu dile getirdi.

Demirbaş, "Bunlardan bazıları millet bahçesi, yüzme havuzu ve spor kompleksi projemiz. İlçe merkezinde cephe iyileştirmesi ve köprü genişletmesi ile sokak yenileme projelerimiz de bulunuyor. İnşallah havaların ısınmasıyla bu projelerimize başlayacağız. Yapacaklarımızı imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza hizmeti sizlerle yapıyoruz ve sizler her zaman bizim için önemlisiniz." diye konuştu.

Sık sık muhtarlarla istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptıklarına işaret eden Demirbaş, toplantıların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Keleş ve Demirbaş, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür etti, iletilen sorunlar için gerekenin yapılmasının takipçisi olacaklarını bildirdi.