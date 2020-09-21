Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan okullara ziyaret - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan okullara ziyaret

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan okullara ziyaret, System.String[]

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Çubuk'ta yüz yüze eğitim, ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla başladı. Okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Okula girişlerde maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Öğrencilere Çubuk turşusu da ikram edildi.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, Şehit Emre Tunca ve Cumhuriyet ilkokullarını ziyaret ederek, ders başı yapan öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

Keleş ve Demirbaş'a, yeni hizmete alınan Şehit Emre Tunca İlkokulu ziyaretinde, Mardin'de 2016'da şehit düşen ve okula ismi verilen Uzman Çavuş Emre Tunca'nın annesi Saniye Tunca ve babası Bahtiyar Tunca da eşlik etti. Tunca çiftine öğrenciler çiçek verdi.

Bahtiyar Tunca, çok duygulandığını ifade ederek, "Şehidimizin isminin böylesine güzel bir okula verilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bir evladımızı kaybettik ama pırıl pırıl binlerce evladımız oldu." diye konuştu.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Alican Kılıç, ilçe genelinde 30 okulda, 110 öğretmen ile birlikte yaklaşık bin 434 birinci sınıf ve 976 okul öncesi öğrencisinin, yüz yüze eğitime başladığını bildirdi. Kılıç, eğitim öğretime başlayan bütün okullarda Kovid-19 tedbirlerine göre gerekli önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.

Abdullah Demirbaş, Şehit, Tunca, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan okullara ziyaret - Son Dakika

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