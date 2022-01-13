Çubuk kırma makinesine kolunu kaptıran çiftçi ölümden döndü - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında traktörünün arkasına taktığı çubuk kırma makinesine sol kolunu kaptıran çiftçi ölümden döndü. Kolunda çok parçalı kırık oluşan çiftçi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde oturan Mehmet Eşmelioğlu (63) bugün saat 11.00 sıralarında Azmak mevki'inde bulunan üzüm bağına gitti. Kendisine ait 45 ZR 386 plakalı traktörünün arkasına taktığı çubuk kırma makinesi bağ çubuklarını kırdığı esnada makine, çubukların sıkışması sonucu durdu. Çubukları sıkıştığı yerden temizlemeye çalıştığı esnada makinenin tekrar çalışması sonucu sol kolunu kaptıran Eşmelioğlu acı içinde çığlık atmaya başladı. O sırada bağ yanından traktörüyle geçen çiftçi Cebir Kılıç Eşmelioğlu'nun yanına giderek makineyi durdurdu. 112 ve itfaiye ekiplerini arayan Cebir Kılıç ekipler gelene kadar Eşmelioğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye, jandarma 112 ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kolu sıkıştığı yerden çıkartılan Eşmelioğlu 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Eşmelioğlu'nun sol konunda çok parçalı kırıklar olduğu öğrenilirken tedavisine devam edildiği bildirildi. - MANİSA