"Çubuk Kızak Şenliği"ne katılım yoğun oldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Kızak Şenliği"ne katılanlar keyifli zaman geçirdi.

Çubuk Belediyesi tarafından Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki Çubuk 2 Barajı çevresinde yapılan şenlikte turşu yeme, halat çekme ve kardan adam yapma yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Kızaklara binerek karın keyfini çıkaran ilçe sakinlerine sucuk ekmek, turşu, turşu suyu, çay ve pamuk şeker ikram edildi.

Kaymakam Adem Keleş, şenlikte yaptığı konuşmada, organizasyonun özellikle çocuklar için güzel bir karne hediyesi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal faaliyetlere 2 yıl ara verdiklerini ifade etti.

Şenlikte gencinden ihtiyarına herkesin eğlenme fırsatı bulduğunu belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Tatilde olan yavrularımızla doğal güzelliği olan Çubuk 2 Barajı'nda hoşça bir gün geçirmek istedik. Şenliğimize çok büyük bir katılım sağlandı. Biz de çocuklarımızla kayarak, kartopu oynayarak çocukluğumuzu yaşadık. Bu şenlik hem vatandaşlarımızın sosyal faaliyetleri hem de geleneksel spor ve oyunlarımızın yeni nesillere aktarılabilmesi açısından çok önemli oldu. Burada yerel oyunlarımızı uyguladık ve hatırladık."