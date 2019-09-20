Son Dakika Haberleri: Çubuk'lu gazeteciler Kaymakam Keleş'i ziyaret etti
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Çubuk'lu gazeteciler Kaymakam Keleş'i ziyaret etti

48 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev yapan gazeteciler göreve yeni başlayan Kaymakam Adem Keleş'i ziyaret etti.

Çubuk'lu gazeteciler Kaymakam Keleş'i ziyaret etti, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev yapan gazeteciler göreve yeni başlayan Kaymakam Adem Keleş'i ziyaret etti.

Çubuk Yerel Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şuayip Yaman ziyarette, Çubuk'taki yerel basın hakkında Kaymakam Keleş'e bilgi verdi.

Ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür eden Kaymakam Keleş ise gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Özellikle son zamanlarda sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin yerel basının güçlenmesiyle ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Keleş, "Devlet ve millet olarak basından beklentimiz, her zaman basın etiğine bağlı kalmak, yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek, halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek olmalıdır. Bu tam anlamıyla sağlandığında özellikle son yıllarda sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin de önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da sosyal medyayı doğru şekilde kullanması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Adem Keleş, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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