Çubuk Orman İşletme Şefi göreve başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Orman İşletme Şefliği'ne atanan Volkan İlhan, yeni görevine başladı.

Önceki görev yeri Çankırı'nın Çerkeş İlçesi Orman İşletme Şefliği'nden Çubuk Orman İşletme Şefliği'ne atanan Volkan İlhan, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

İlçenin, doğal güzellikleri ve ormanlık alanları ile başkentin saklı cenneti olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, ziyarette ilçedeki kurumlar arasında güzel bir diyalog olduğunu ifade etti.

İlçenin yeşillendirilmesine ve ormanlık alanların korunmasına yönelik güzel hizmetlere imza atacaklarına inandığını aktaran Başkan Demirbaş, Volkan İlhan'a çalışmalarında başarı diledi.

Çubuk'ta göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlhan da kendisini kabul eden ve güzel temennilerde bulunan Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.