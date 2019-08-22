Çubuk OSB'de temel atma töreni

Ankara'da oluşturulan Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB Bölgesi'nde faaliyet gösterecek işletmeler ile OSB idare binası için temel atma töreni düzenlendi.

Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB yönetimi, OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak başkanlığında ilçedeki bir lokantada bir araya geldi.

Çolak, müteşebbis heyet olarak görevlerinin OSB alanını yatırım yapacak duruma getirmek olduğunu, uzun sürenin ardından bunu başardıklarını söyledi.

Alanının yüzde 80 hibe karşılığında işletme sahiplerine verileceğini belirten Çolak, "OSB'yi her şeyiyle yatırım yapılacak seviyeye getirdik. Yolu, suyu, altyapısı, elektriği ve güvenlik sistemleriyle OSB alanımız hazır halde. Yüzde 80 hibe de buraya yatırım yapmayı cazip hale getirdi. Artık sizden isteğimiz, bir an önce buralara yatırım yapmanızdır." dedi.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer de OSB alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Özellikle düz arazileri büyük hayvancılık yapmak isteyen kişilere talepleri doğrultusunda hemen veriyoruz. Hayvancılıkla ilgili OSB'nin en önemli avantajı, 16-20 kurumdan izin almak yerine sadece OSB müteşebbis heyetinden onay almanız yetiyor." diye konuştu.

Herkese düşen görevin OSB'ye sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Sezer, "Buraya inanıp bir an önce işletmeleri faaliyete geçirmek herkesin görevi olduğunu düşünüyorum. Geçmişte hayvancılıkta bir numara olan Çubuk'u tekrar bir numara haline getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Kendisinin görev yerinin değiştiğini, önümüzdeki hafta ayrılacağını bildiren Sezer, herkesten helallik istedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise göreve başladıktan sonra OSB'nin hızlandırılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kısa bir sürede OSB'yi yatırım yapılır seviyeye getirdiklerini aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır yavaş işleyen sürece ivme kazandırarak bugün hem tapuların verilmesi hem de temelin atılması sürecine geldik. Bundan sonraki aşamada daha da hızlanacağı açık ve nettir. Hayvancılık sektörümüzün toparlanarak eski günlerdeki gibi pazar payımızın artacağımıza inanıyorum. Yeni atılımlarla da ilçemiz tarım, hayvancılık ve sanayi şehri alanında büyümesi devam edecek. Bir taraftan da üniversite kenti olan ilçemiz öğrenci sayısı da her geçen yıl artmaya devam edecektir."

Toplantının ardından Mutlu Mahallesi'nde Çubuk- Şabanözü yolunda bulunan OSB alanına gidildi.

Kaymakam Sezer, buradaki törende yaptığı konuşmada, ilçede hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak OSB alanında idare bina ile besicilik tesislerin temelini attıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ruhsat ve tapu alarak inşaat çalışmalarına başlayan ahır sahiplerinden Cemal Yıldız, Dursun Ünal ve Ercan Aktepe'ye belgeleri Vali Yardımcısı Çolak, Sezer ve Demirbaş tarafından verildi.

Konuşmaların ardından tüm davetlilerin sahneye davet edilmesiyle birlikte düğmeye basıldı ve OSB idari binasının ilk betonu temele döküldü.

Öte yandan görev yeri değişen Sezer'e Çolak tarafından ilçede yapığı çalışmalar dolayısıyla plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk-İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Reşat Neşeli, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ile belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.