Çubuk Ovası'nda başlatılacak arkeolojik çalışmalara ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Ankara Savaşı'nın gerçekleştiği Çubuk Ovası'nda başlatılacak arkeolojik çalışmalar kapsamında Bursa Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün belirlediği çerçeveler kapsamında imzalanan protokol, AYBÜ Rektörlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek "Ankara Meydan Savaşı Alanı Tespiti"ne ilişkin saha araştırması için gerekli teknik, sosyal ve idari yardımlaşmaya ilişkin yükümlülükler içeriyor.

İmzalanan protokolün önemine değinen AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, gazetecilere, çalışmayla Çubuk Ovası'nın gizli tarihinin ilk kez gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Protokol ile 1402 yılında gerçekleşen Ankara Meydan Savaşı alanında yapılacak arkeolojik araştırmalara Bursa Teknik Üniversitesi'nin teknik, Bursa Yıldırım Belediyesinin de sosyal ve idari çerçevede destek vereceğini aktaran Aydınlı, "Bu desteklerle arkeolojik çalışmalar hız kazanacaktır. Burada elde edeceğimiz ilk bulguları ekim ayında Ankara, Bursa ve Semerkant'ta gerçekleştireceğimiz Sultan Yıldırım Bayezit ve Timur Han çalıştaylarına sunma arzusundayız. Arkeolojik çalışmalar sonuçlandığında da 'Ankara Meydan Savaşı Müzesi' kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Aydınlı, "Kazı izni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Türk Tarih Kurumu'na, Bursa Yıldırım Belediyesi'ne, Bursa Teknik Üniversitesi'ne, Çubuk Kaymakamlığı'na, Çubuk Belediyesi'ne ve çalışmalar ilerledikçe tüm paydaşlarımıza üniversitemize verecekleri destek için teşekkür ederim." dedi.