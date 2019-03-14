Son Dakika Haberleri: Çubuk Saray Hamamı Hizmete Açıldı

Çubuk Saray Hamamı Hizmete Açıldı

38 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Saray Hamamı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çubuk Saray Hamamı Hizmete Açıldı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Saray Hamamı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çubuk Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi'nde hizmete sunulan hamam, Osmanlı mimarisine uygun yapıldı.

Kadın ve erkek bölümlerinin ayrı olduğu hamamda yüzme havuzu, sauna, hamam, dinlenme salonu gibi alanlar bulunuyor.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, tamamen öz sermayeyle yapılan hamamın ihaleyle 10 yıllığına özel bir işletmeye verildiğini söyledi.

Yılık kirasının 171 bin lira olduğunu dile getiren Acehan, hamamın ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Acehan, "İlçemiz için güzel bir hizmet oldu. Şükürler olsun kapalı pazar yerinden sonra hamamın da hizmete girmesi bizi mutlu etti. Tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, AK Parti döneminde daha yaşanılabilir ve marka şehirler oluşturmak için çalışıldığını söyledi.

Çubukluların en güzel hizmetlere layık olduğunu vurgulayan Demirbaş, '"Daha güzel şehirler inşa ediyoruz, edeceğiz. Her geçen gün daha fazlasını yapacağız. Çünkü bu millet hep daha fazlasını hak ediyor" ifadesini kullandı.

Duaların ardından tesisin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, hamamı gezdi.

Açılışa Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve davetlileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Ankara, Saray, Çubuk, Güncel
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