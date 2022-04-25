Çubuk sarımsağının yaygınlaştırılması ve işlenmesi için protokol imzalandı - Son Dakika
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Çubuk sarımsağının yaygınlaştırılması ve işlenmesi için protokol imzalandı

25.04.2022 20:10
Çubuk sarımsağının yaygınlaştırılması ve işlenmesi için protokol imzalandı

Çubuk Belediyesinin hazırladığı, "Çubuk Sarımsağı Yaygınlaştırma ve İşlenmesi" projesi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek.

Çubuk Belediyesinin hazırladığı, "Çubuk Sarımsağı Yaygınlaştırma ve İşlenmesi" projesi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek.

Çubuk Belediyesince Kırsal Kalkınma Mali Destek Projesi kapsamında hazırlanan Çubuk Sarımsağı Yaygınlaştırma ve İşlenmesi" projesi Ankara Kalkınma Ajansına sunuldu.

Destekleme kararı alınan proje için Ankara Kalkınma Ajansında törenle protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, töreninin ardından yaptığı konuşmada, proje ile dünyaca ünlü Çubuk turşusunun ham maddesi olan sarımsağın ilçede üretiminin yaygınlaştırılacağını ve üreticilerin sarımsak temini noktasında yaşadıkları sıkıntının sona ereceğini söyledi.

Yaptıkları araştırmada Çubuk sarımsağının hem kalite hem lezzet hem de rekolte bakımından çok iyi durumda olduğunu ifade eden Demirbaş, sarımsağın yaygınlaştırılmasının çiftçilerinin ekonomisine de katkı sunacağını belirtti.

Projeyle üreticilere, genç çiftçilere bir okul gibi eğitim verilerek, rehberlik edileceğini aktaran Demirbaş, verilen destek nedeniyle Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve ekibine teşekkür etti.

Demirbaş, "Hamdolsun verilen desteklerle Çubuk turşusu artık dünya markası haline geldi. Turşumuzun ana ham maddesinden biri olan sarımsakla ilgili de bu projeyi hazırladık. Sarımsak üretimini ve işlenmesini ilçemizde yaygınlaştırarak hem çiftçimize hem de turşu üreticimize destek olmak istiyoruz. Uzun vadede bu proje hem yeni istihdam kapısının açılmasını hem de sektörün üretim kapasitesinin artırılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik de Ankara genelinde destek verdikleri projelerden birinin de Çubuk'tan gelen proje olduğunu belirterek, "Bu 928 bin liralık bir proje. Bu desteğimizle de Çubuk turşusu daha da iyi bir noktaya gelecek. Bu proje tuşunun tamamlayıcı bir projesidir. Çubuk turşusu Ankara'da da Türkiye genelinde de kendini ispatlamış bir üründür. dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın projeleri en iyi şekilde takip edip, sonuca ulaştırdığını dile getiren Çelik, "Allah razı olsun, bu projelere sahip çıkıyorsunuz. Çubuk'ta desteklediğimiz tüm projeler sorunsuz bir şekilde işliyor. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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Baki Demirbaş, Hamster Coin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk sarımsağının yaygınlaştırılması ve işlenmesi için protokol imzalandı - Son Dakika


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