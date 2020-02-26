Çubuk satrançta uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Çubuk satrançta uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesi bu yıl 6'ıncı kez uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Çubuk satrançta uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesi bu yıl 6'ıncı kez uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında 6'ıncı Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası düzenleme komitesi toplandı.

Toplantıya, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlu, Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi Veysel Kılıçarslan, Uluslararası Hakem Celal Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte ağustos ayında uluslararası satranç turnuvası düzenleyeceklerini söyledi.

Son yıllarda ilçede popülerliğinin hızla artıran ve 6 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile en çok yapılan spor branşı olan satrançta Çubuk'un ulusal müsabakaların yanında uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapığını hatırlatan Başkan Demirbaş, amaçlarının gençlerinin arasında dünya şampiyonları çıkartmak olduğunu kaydetti.

Çubuk'un satranç sporu açısından çok önemli olduğunu dile getiren Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlu ise Çubuk'un Türkiye'nin en çok lisanslı satranç sporcusu olan ilçe olduğunu kaydetti.

Türkiye, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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