Çubuk Şehir Müzesi Akyurt'a örnek olacak

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet Çubuk Şehir Müzesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Çubuk Şehir Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri ve 1402 Ankara Savaşı Panoramasını tek tek inceleyerek, Çubuk tarihi hakkında bilgi aldı.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı müze ziyaretinde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş karşıladı.

Akyurt'a şehir müzesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ayık, müzelerin kurulma aşamalarıyla ilgili Başkan Demirbaş'tan ve ressam Halil Basri Uluğ'dan bilgi alırken, müzelerde sergilenen eserleri ayrıntılı olarak inceledi.

Şehir müzesine hayran kalan Ayık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Çubuk Şehir Müzesi'ni daha önce gezememiştim. Türkiye'nin birçok yerine gittim. Böylesine canlı, böylesine içten, halkın gönüllü katkıları ile hazırlanmış bir müze ilk defa gördüm. Tarihi binası da çok güzel olmuş. Ayrıca bölgemizin sanatçısı Halil Basri Uluğ da bu müzeye çok güzel eserler kazandırmış." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise müzede sergilenen eserlerin çeşitlendirilmesi ve ilçedeki gün yüzüne çıkmamış tarihi eserlere sahip çıkılması hakkında yeni girişimleri olduğunu belirtti.

Şehir müzesindeki incelemelerin ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet, ressam ve tasarımcı Halil Basri Uluğ'un atölyesine geçerek yaptığı ürünler hakkında bilgi aldı.