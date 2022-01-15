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Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yapıldı

15.01.2022 18:15
Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yapıldı

Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Tebessüm Düğün ve Konferans Salonunda yapılan Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Genel Kurulunda, Fatih Reşat Neşeli başkanlığında tek listeyle seçime gidildi.

Divan başkanlığının seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu genel kurulda daha sonra faaliyet raporu, denetim raporu okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Önümüzdeki dönemin tahmini bütçesinin de oybirliği geçtiği genel kurulda konuşan Neşeli, amacının ne makam odası ne de makam aracı olduğunu söyleyerek, "Bizim amacımız sadece sizden alacağımız bir Allah rızasıdır. Bu dört yıllık süreçte hiçbir kimsenin hakkını yemeden yedirtmeden sizlerin hakkının savunarak bu güne kadar bu görevi layıkıyla yapmaya çalıştık." dedi.

Otobüsçü, servisçi ve taksici esnaf için önemli kazanımlar elde ettikleri anlatan Neşeli, "Sadece kamyoncu esnafımız için bir şey yapamadık. İçimdeki tek ekte onlar için bir şey yapmaktır. Gerekli girişimleri yaparak kamyonlarda kullanılan 'K' belgesinin de taksi, dolmuş ve servis araçları plakları gibi devredilebilmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kendisinin başarısının ilçede çalışkan ve uyumlu bir belediye başkanı olmasına bağlayan Neşeli, "Biz odayı eksi bakiyeyle devraldık ve şu anda odamızın 570 bin TL kasasında parası bulunuyor. Ankara'da borcu olmayan ve kasasında parası olan tek odayız. Bugüne kadar 22 davamız oldu ve hepsini de esnafımızın lehine kazandık. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu başarının arkasında bize her konuda yardım eden bir belediye başkanımız var. Kapısını çaldığımız tüm siyasi partilerde bize her konuda yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, ilçede esnaf odalarıyla bir dayanışma içerisinde esnafın hak ve hukukunu korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Genel kurula katılan alınan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner ise, " Türkiye'nin 3 bin 100 meslek odası var. Bunların içerisinde en çok katılımın olduğu ve Türkiye'de en fazla esnafın gelip oy kullanıldığı bir odanın seçimini yaptık. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum, Çubuklu hemşerilerimden Allah razı olsun, bir tanesi başka bir yere gitmedi. Bize sahip çıktınız. Biz de bu can bu bedende olduğu sürece her zaman emrinizdeyiz. İyi günde kötü günde her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

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Fatih, Düğün, Esnaf, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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