Çubuk Suffa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Çubuk Suffa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Genel kurulda konuşan Demirbaş, derneğin Suffa Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Hafızlık Kursu binasının yapımı için faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

İnşaatın tamamlanmasının ardından binanın eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi için ilçe müftülüğüne devredileceğini aktaran Demirbaş, "Benim de çocukluğumun geçtiği o bölgede böyle bir kursun yapılması çok önemli. Burada sadece ilçemizdeki çocuklarımız yararlanmayacak, Türkiye'nin her yerinden gelecek çocuklar da yararlanacak. Burada kızlarımız hafız olacak." diye konuştu.

Dernek başkanı Fehmi Demirtaş da projeyi hayırseverlerin desteğiyle tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Yaklaşık 7 bin 236 metrekare kapalı alana sahip 240 öğrenci kapasiteli binanın bitirilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu aktaran Demirtaş, hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Genel kurulda mevcut başkan Demirtaş, yeniden başkanlığa seçildi.