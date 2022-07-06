Çubuk'ta 118 kurban kesim yerine geçici ruhsat verildi - Son Dakika
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Çubuk'ta 118 kurban kesim yerine geçici ruhsat verildi

06.07.2022 14:23
Çubuk'ta 118 kurban kesim yerine geçici ruhsat verildi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi.

Demirbaş, belediye ekipleriyle kurban satış ve kesim yerlerini gezerek, kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgeleri ile kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını inceledi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından koşulları yerine getiren 118 besiciye kurbanlık kesimi için geçici ruhsat verildi.

Demirbaş, ilçede yüzlerce modern kurban kesim işletmesi oluşturduklarını, kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesimine, dağıtımına kadar her şeyin profesyonel şekilde yapıldığını söyledi.

Ruhsat verilen işletmelerin belediyenin yönlendirmesi, denetimi ve takibinde olduğunu vurgulayan Demirbaş, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bütün tedbirleri aldıklarını, mezbahane ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 118 besi çiftliğinde kurban kesimi yapılacağını belirtti.

İlçelerinin Ankara'nın kurban kesim merkezi haline geldiğine işaret eden Demirbaş, "Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla hem kurbanlık hem de kesim yapılan işletme sayımız arttı. Bu sene inşallah ilçemizde 22 bine yakın kurbanlık kesimi olması bekleniyor. Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ilçelerindeki işletmeleri tercih edebilir." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta 118 kurban kesim yerine geçici ruhsat verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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