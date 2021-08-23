Çubuk'ta 1500 kişiye aşure dağıtıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla şehitler ve doğal afetlerde hayatlarını kaybedenler anısına aşure dağıttı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları, Türk Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan duanın ardından yaklaşık 1500 kişiye aşurenin dağıtılan programda konuşan Koç, kendi imkanlarıyla ve Kızılay gönüllüsü kadınlar tarafından hazırlanan aşurenin dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm İslam aleminin aşure gününü kutlayan Koç, aşurenin birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirtti.

Zeki Avan ise ehli beyte saygı nedeniyle aşure günü düzenlediklerini kaydederek, "O günden bugüne kadar olan tüm şehitlerimiz ve son yaşadığımız yangın ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ruhları için bugün aşure dağıtıyoruz. Allah kabul ettin, ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.