Çubuk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

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Çubuk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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