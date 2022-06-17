Kaymakam Keleş, ilçede yaklaşık 19 bin 600 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "İyice dinlenin, gezin, kitap okuyun, spor yapın ve böylece bir dahaki döneme dinç bir şekilde başlayın." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta 19 bin 600 öğrenci karne aldı - Son Dakika

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