Çubuk'ta 19 bin 600 öğrenci karne aldı

Çubuk ilçesinde 19 bin 600 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğrencilere karne dağıttı.
Kaymakam Keleş, ilçede yaklaşık 19 bin 600 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "İyice dinlenin, gezin, kitap okuyun, spor yapın ve böylece bir dahaki döneme dinç bir şekilde başlayın." dedi.
Belediye Başkanı Demirbaş ile Milli Eğitim Müdürü Kılıç da öğrencilerden tatil dönemini iyi değerlendirmelerini istedi.
Törende, okulda bir ay boyunca veli eğitimi alan kadınlara da karne verildi.
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