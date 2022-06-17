Çubuk'ta 19 bin 600 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Çubuk'ta 19 bin 600 öğrenci karne aldı

17.06.2022 15:51

Çubuk ilçesinde 19 bin 600 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Çubuk ilçesinde 19 bin 600 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğrencilere karne dağıttı.

Kaymakam Keleş, ilçede yaklaşık 19 bin 600 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "İyice dinlenin, gezin, kitap okuyun, spor yapın ve böylece bir dahaki döneme dinç bir şekilde başlayın." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ile Milli Eğitim Müdürü Kılıç da öğrencilerden tatil dönemini iyi değerlendirmelerini istedi.

Törende, okulda bir ay boyunca veli eğitimi alan kadınlara da karne verildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 19 bin 600 öğrenci karne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta 19 bin 600 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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