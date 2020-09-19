Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlanırken, gazilere plaket takdim edildi.

Çubuk Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Park'ında düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

Atatürk Parkındaki törenin ardından Başkan Demirbaş gazileri makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Başkan Demirbaş, gaziliğin önemli bir rütbe olduğunu dile getirdi.

Bu cennet vatanın şehitlerin ve gazilerin mirası, emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar şükretsek, onları baş tacı etsek azdır. İlçemizde Türkiye genelinde nüfusu oranla en çok şehit ve gazi veren ölümsüz kahramanların vatanı bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprakları üzerinde şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmamızı sağlayan kahraman gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor. Rabbim bu ülkeye karşı kötü planlar içerisinde olanlara fırsat vermesin."

Konuşmanın ardından Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş gazilere günün anlam ve önemini belirten birer plaket verdi.

-Gaziler evlerinde ziyaret edildi

Daha sonra Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törene katılamayan gazileri evlerinde ziyaret ederek hem 19 Eylül Gaziler Günlerini kutladılar hem de istek, talep ve önerilerini dinlediler.

Ülke topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman her zaman yanında olduklarını kaydeden Kaymakam Keleş, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Şehit ve gazilere şükran borçlu olduklarına vurgulayan Kaymakam Keleş, vatan, millet ve manevi değerler uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladının, milletin bağımsızlık tutkusunun sembolü olduğunu dile getirdi.