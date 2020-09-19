Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlanırken, gazilere plaket takdim edildi.

Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlanırken, gazilere plaket takdim edildi.

Çubuk Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Park'ında düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

Atatürk Parkındaki törenin ardından Başkan Demirbaş gazileri makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Başkan Demirbaş, gaziliğin önemli bir rütbe olduğunu dile getirdi.

Bu cennet vatanın şehitlerin ve gazilerin mirası, emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar şükretsek, onları baş tacı etsek azdır. İlçemizde Türkiye genelinde nüfusu oranla en çok şehit ve gazi veren ölümsüz kahramanların vatanı bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprakları üzerinde şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmamızı sağlayan kahraman gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor. Rabbim bu ülkeye karşı kötü planlar içerisinde olanlara fırsat vermesin."

Konuşmanın ardından Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş gazilere günün anlam ve önemini belirten birer plaket verdi.

-Gaziler evlerinde ziyaret edildi

Daha sonra Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törene katılamayan gazileri evlerinde ziyaret ederek hem 19 Eylül Gaziler Günlerini kutladılar hem de istek, talep ve önerilerini dinlediler.

Ülke topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman her zaman yanında olduklarını kaydeden Kaymakam Keleş, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Şehit ve gazilere şükran borçlu olduklarına vurgulayan Kaymakam Keleş, vatan, millet ve manevi değerler uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladının, milletin bağımsızlık tutkusunun sembolü olduğunu dile getirdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Ankara, Eylül, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü         
16:35
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei