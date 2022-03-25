Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti

25.03.2022 18:31
Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli fidan dikti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli fidan dikti.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğünün destekleri ile Çubuk Çayı Vadisinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, farkındalık oluşturmak ve ülkenin ağaçlandırılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Hayatta herkesin birden fazla dikili ağacı olması gerektiğini vurgulayan Kantar, "Fidan dikmek ve onlara bakmak hem insanlar hem doğamız hem de hayvanlar için çok önemli. Çubuk Adliyesi olarak inşallah biz bunu geleneksel hale getireceğiz. Her yıl birkaç sefer hem fidan dikimi hem de bakımlarını yapacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi

Cumhuriyet, Çubuk Çayı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta adliye personeli fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement