Çubuk'ta Ahır ve Kümeslerde Dezenfekte Çalışmaları

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ahır ve kümeslerde dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ahır ve kümeslerde dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı.



Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, gribal enfeksiyonlara ve haşerelere karşı mücadele çalışması başlattı.



Belediye tarafından kurulan özel ekip, bu çerçevede ilçeye bağlı çevre mahallelerdeki ahır, hayvan barınağı, park, bahçe ve yeşil alanları ilaçladı.



Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, ilkbahar ve yaz aylarını rahat şekilde geçirebilmek için haşereyle mücadeleye erken başladıklarını anlattı.



Topçu, şöyle konuştu:



"Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de bu kış yoğun yağış dönemi geçirdik. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde haşerelerin üremesi de çok daha kolay oluyor. Bu dönemlerde özellikle larva ile mücadeleye çok daha erken başlamak gerekiyor. Biz de bunun için özel bir ekip oluşturarak sinek, haşere, kene ve kemirgenlere karşı etkin mücadele başlattık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden gerekli mücadeleyi sürdürüyor."



Özellikle çiftliklerin ve vatandaşların da üzerilerine düşen görevleri yerine getirmesini isteyen Topçu, haşereyle mücadelede insan sağlığına hiçbir zararı olmayan Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçların kullanıldığını sözlerine ekledi.

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