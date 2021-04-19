Çubuk'ta ahır ve kümeslerde dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ahır ve kümeslerde dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı.

Çubuk Belediyesince vatandaşların yaz günlerinde rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için çay, dere, su birikintisi, ahır ve gübrelik alanlar gibi larva oluşumunun yaşandığı yerler ilaçlanıyor.

Belediye tarafından kurulan özel ekip, bu çerçevede ilçeye bağlı çevre mahallelerdeki ahır, hayvan barınağı, park, bahçe ve yeşil alanlarda larvasit ilaçlama yaparken, ahır çevreleri ve gübrelikleri de kireçliyor.

Bir taraftan koronavirüs ile mücadele ederken diğer taraftan da haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyleyen Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, yaz aylarını rahat şekilde geçirebilmek için haşereyle mücadeleye etkin bir şekilde başlattıklarını belirtti.

Yürüttükleri çalışmaya destek olarak çiftlik sahiplerinin ve vatandaşların da üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerini isteyen Kılıç, şöyle konuştu:

"İlkbahar döneminde tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de yoğun yağış dönemi geçirdik. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde haşerelerin üremesi de çok daha kolay oluyor. Bu dönemlerde özellikle larva ile mücadeleye çok daha erken başlamak gerekiyor. Biz de bunun için özel bir ekip oluşturarak sinek, haşere, kene ve kemirgenlere karşı etkin mücadele başlattık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden gerekli mücadeleyi sürdürüyor."

Ekiplerin yaklaşık 350 ahıra haftalık larvasit ve uçkun ilaçlaması yaptıklarını anlatan Çubuk Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü Dezenfekte Ekibi Şefi Veysel Kırıkçı da "Larvasit ve kireçleme işleme yapmaya başladı. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayda ne kadar çok ilaçlama yaparsak yaz ayında o kadar çok rahat ederiz. Şuan iki ekibimizle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kırıkçı, kullanılan ilaçların insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar oluğunu sözlerine ekledi.