Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü

28.07.2022 22:18

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Ömercik Mahallesi'nde ahırın bitişiğindeki yonca balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ahırdaki 60 büyükbaş hayvan yaralandı, yaklaşık 40 ton balya yonca yandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye giderek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Başkentte korkutan bina yangını Başkentte korkutan bina yangını Mansur Yavaş: 'İtfaiyemizin Gücüne Güç Katıyoruz. Yeni Köpük Kulesi Dahil 15 Yeni Aracı Daha Filomuza Katarak Kapasitemizi 243'e Çıkardık' Mansur Yavaş: 'İtfaiyemizin Gücüne Güç Katıyoruz. Yeni Köpük Kulesi Dahil 15 Yeni Aracı Daha Filomuza Katarak Kapasitemizi 243'e Çıkardık' SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1
Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 22:46:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement