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Başkent'te Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar bulundu - Son Dakika

Başkent'te Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar bulundu

Son Güncelleme: 09.10.2023 17:47

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından Çubuk ilçesinde Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar tespit edildi, alanda arkeolojik çalışmalara başlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık, Osmanlılar ile Moğollar arasında 1402'de Çubuk Ovası'nda gerçekleşen ve 30 ila 40 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşın izlerini yansıtan toplu bir mezar bulduklarını bildirdi. Ankara Savaşı'nın Çubuk Ovası'nda yaşandığını gösteren birçok kaynak bulunduğunu anımsatan Çalık, buldukları toplu mezarla da savaşın bu alanda yapıldığının iyice kesinlik kazandığını aktardı.

Ankara'da toplu mezar bulundu

"ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

"Ankara Savaşı Tespiti" projesi kapsamında yürütülen çalışmada savaşın alanının belirlendiğini anlatan AYBÜ İnsanlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak, "Çubuk'un 15 köyünde yüzey araştırması yaparak 1402 Ankara Savaşı'na ait arkeolojik verileri topladık. Şu anda Çubuk ilçesinin Kutuören köyünde tespit ettiğimiz bir şehit mezarlığında arkeolojik çalışmalarımıza başladık." dedi.

Ankara'da toplu mezar bulundu

"KAZILARIMIZ DEVAM EDECEK"

AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Çelik, "Eski zamanlarda burada Kayra isminde bir köy varmış. Şimdiki köyün yaklaşık olarak 3 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Savaşta burada pek çok insanın şehit olduğunu ve dolayısıyla da buraya şehitlerle ilgili bir mezarlık yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bölgelerde Ankara Savaşı'yla ilgili çok sayıda delil bulana kadar bu tür kazılarımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ankara'da toplu mezar bulundu

"TARİHİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, toplu mezar tespit edilen alanı ziyaret ederek, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Kaymakam Keleş, kazı sonunda savaşla ilgili birçok bilinmeyenin aydınlanacağına inandığını kaydetti. İki yıllık bir çalışmanın ardından ilk toplu mezarın bulunduğunu vurgulayan Keleş, "Bu tarihimiz açısından önemli bir gün." diye konuştu.

Ankara'da toplu mezar bulundu

"KAZI BİTTİĞİNDE MÜZE ÇALIŞMASINA BAŞLARIZ"

Demirbaş ise çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesinin katkılarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kazı çalışmalarında insan iskeletleri ve savaş aletleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. İnşallah tüm çalışma bittiğinde bir müze çalışmasına başlarız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Ankara Savaşı'nın geçtiği alanın tescili de yapılmış olacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar bulundu - Son Dakika


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