Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü - Son Dakika

Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
22.03.2021 16:04
Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştüANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü.
Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü.
Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Berat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan gök gürültülü sağanak sonrası 5 katlı binaya yıldırım düştü. Çatıya isabet eden yıldırım nedeniyle binadan dumanlar yüklelirken; güneş enerjileri, çatı kiremitleri ve bazı dairelerin camları kırıldı. Ayrıca binanın elektrik ve telefon hattı da zarar gördü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, binada hasar tespit çalışması başlatıldı.
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